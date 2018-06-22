Москва, 22 июня, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Поединок белорусского бойца смешанного стиля Андрея Орловского с российским бойцом Шамилем Абдурахимовым состоится с Москве.

Instagram.com Скриншот страницы Андрея орловского в Instagram

Бой пройдет в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). О своём участие в состязаниях Орловский сообщил на своей странице в Instagram, отметив, что соперник у него будет «сильный и опасный».

Напомним, первый турнир UFC состоится 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимийский».