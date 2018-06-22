Екатеринбург, 22 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Губернатор Евгений Куйвашев поставил перед руководителями профильных министерств задачу — сосредоточиться на вопросах привлечения инвестиций, сопровождения проектов, сокращения административных барьеров. Об этом глава региона заявил 22 июня на заседании областного правительства, главной темой которого стало создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности региона, сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Верх-Исетский пруд. Екатеринбург

«Современные технологии, информатизация и цифровизация должны значительно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий — стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться и не создавать проблем там, где их быть не должно. Существенный шаг к развитию — увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего бизнеса. Должны быть созданы мотивирующие факторы для таких компаний и обеспечен их доступ к госзакупкам. Это одно из обязательных условий формирования здоровой конкурентной среды и успешной реализации планов развития», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, привлечение инвестиций — задача не только правительства Свердловской области, но и органов местного самоуправления. Губернатор считает, что сегодня у глав муниципалитетов есть достаточный набор инструментов и возможностей для привлечения инвесторов и создания благоприятной деловой среды. Их необходимо использовать на полную мощность и с максимальной отдачей.

Евгений Куйвашев дал ряд поручений членам кабинета министров по улучшению инвестклимата. В частности, обеспечить качественный ежеквартальный мониторинг соблюдения законодательства в части участия субъектов малого предпринимательства в госзакупках, актуализировать «дорожную карту» по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, подготовить предложения по повышению эффективности деятельности Корпорации развития Среднего Урала как специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, муниципальными образованиями.

«Надеюсь, будет сделано все, чтобы были видны реальные результаты и что бы позволило нам выйти в российские лидеры. К этому вопросу мы вернемся в конце года. Важно понимать, что за рейтингами и внешними оценками кроется реальная командная работа, целевым ориентиром которой является прорывное развитие экономики Свердловской области и улучшение качества жизни наших земляков», — заявил Евгений Куйвашев.

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов напомнил, что Свердловская область входит в топ-20 Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ, по итогам 2017 года Свердловская область признана лучшей в России в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» в конкурсе Торгово-промышленной палаты РФ «Золотой Меркурий».

«Важно, что основная часть показателей рейтинга формируется исходя из опросов региональных предпринимателей и экспертов. Наибольшую динамику Средний Урал продемонстрировал по таким направлениям, как «поддержка малого предпринимательства» и «инфраструктура и ресурсы». В Свердловской области стабильно растет не только количество субъектов малого предпринимательства, но и среднесписочная численность сотрудников таких предприятий — это 28,8% занятого населения региона. По оценкам предпринимателей, существенно улучшилось качество образовательных и консультационных услуг, выросла доступность кредитных ресурсов, повысилась удовлетворенность процедурами получения арендных площадей», — рассказал Алексей Орлов.