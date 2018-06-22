Москва, 22 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение эффективности деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

KG Shreyas Thimmaiah Финансовый аудит

Авторы рассчитывают на то, что принятие закона усилит контроль за соблюдением законодательства при исполнении бюджетов и повысит результативность деятельности органов государственного (муниципального) финансового контроля.

Бюджетные меры принуждения

Предлагается совершенствование порядка применения бюджетных мер принуждения, формирования представлений и предписаний органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. Практика показала ряд недостатков существующего порядка применения бюджетных мер принуждения за нарушения условий и целевого характера предоставления межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов участниками бюджетного процесса публично-правовых образований, которым они предоставлены, отмечают в правительстве. В этой связи устанавливаются случаи и порядок принятия финансовым органом решений о применении бюджетных мер принуждения, решений об их изменении, отмене или решений об отказе в применении бюджетных мер принуждения.

Также предлагается приостановить до 2020 года положения о применении бюджетной меры принуждения в виде передачи уполномоченному по соответствующему бюджету части полномочий главного распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, «так как исполнение указанных полномочий осуществляется в увязке с основной (отраслевой) деятельностью получателя бюджетных средств».

«Передача таких полномочий повлечет вмешательство лица, которому они переданы, в оперативную деятельность соответствующего государственного органа, учреждения», — указали в правительстве.

В новой редакции Бюджетного кодекса предлагается предусмотреть бюджетную меру принуждения в виде введения более жестких условий санкционирования оплаты денежных обязательств нарушителей, осуществляемого органами Федерального казначейства.

Без ущерба

Правительство предлагает закрепить в Бюджетном кодексе подход по определению сумм неправомерно использованных бюджетных средств и их возмещению в доход бюджета, не используя понятие «ущерб». При этом предполагается, что методика расчета сумм неправомерно использованных бюджетных средств будет определена Минфином России с учетом особенностей разных видов нарушений в финансово-бюджетной сфере.

«Определение сумм ущерба путем установления в денежном выражении негативных последствий бюджетного нарушения в принципе имеет субъективный характер и невозможно без привлечения судебных органов в каждом случае начисления суммы ущерба», — пояснили авторы инициативы.

Внутренний аудит

Для повышения эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита предлагается в том числе дать определения внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту, соответствующие международным стандартам ИНТОСАИ 9100, регулирующим вопросы организации систем внутреннего контроля в государственном секторе.

Правительство также предлагает распространить сферу внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на получателей бюджетных средств.