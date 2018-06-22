Томск, 22 июня, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Жители Томской области 22 июня почтили память своих земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В День памяти и скорби в Томске состоялось возложение цветов к монументу боевой и трудовой славы в Лагерном саду. После этого открылся митинг памяти на мемориальном Южном кладбище, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Tomsk.gov.ru В Томске в День памяти и скорби почтили память погибших защитников Родины

«Здесь, на этом святом для томичей месте, нашли вечный покой многие защитники Родины. И сегодня мы низко кланяемся тем, кто сломал фашистскую военную машину, кто не дал нас уничтожить, кто подарил нам жизнь ценой собственной», — сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

На митинге присутствовал труженик тыла Иван Павченко. Он поделился своими воспоминаниями о войне:

«Мне было всего восемь лет, когда под продолжительные гудки парохода мы провожали отца вместе с односельчанами в Томск, где формировалась 366-я Сибирская стрелковая дивизия. В письмах он просил маму беречь сыновей (а нас было трое малышей), а нам наказывал помогать маме. Во время боевых действий в Мясном бору под Ленинградом он пропал без вести».

«Мы — дети войны — выжили. Закалились. И, обращаясь к молодежи, я прошу: храните память о подвиге отцов и матерей, великом подвиге и великой жертве, ценой которой завоевана Победа», — сказал Иван Павченко.

Завершился траурный митинг минутой молчания.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Томска, Южное кладбище стало воинским мемориалом в 1942 году. В годы Великой Отечественной войны здесь похоронили около тысячи воинов, прибывших с тяжелыми ранениями и контузиями на излечение в военные госпитали Томска.

Напомним, из Томской области на фронт в годы Великой Отечественной войны ушли 130 тысяч человек, половина из них не вернулась. Томск принял 100 тысяч раненных из других регионов.

«77 лет мы помним этот день и будем помнить его всегда, как самый длинный день в году, как самый скорбный в истории России и истории человечества», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.

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