Москва, 22 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Правительство предлагает заменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это следует из законопроекта о завершении налогового маневра, которое правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в правительстве предлагают одновременно и равномерно повышать ставки НДПИ на уровень снижения экспортных пошлин, которые сегодня составляют 30% от стоимости нефти, а у концу проведения реформы должны обнулиться. Предполагается, что процесс начнется с 2019 года и займет шесть лет.

Между тем правительство предлагает сохранить существующую сегодня пониженную ставку НДПИ для добычи нефти и газового конденсата. Речь идет о добыче на уже выработанных или малых участках недр, а также о добыче трудноизвлекаемой нефти. Для этого предлагается ввести понижающий коэффициент при расчёте НДПИ.

Помимо этого правительство предлагает также сохранить и действующие льготные ставки налога при добыче нефти на новых морских месторождениях, а также на участках недр, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе.

Для тех нефтягазовых компаний, которые отправят добытый газовый конденсат на производство технического пропана-бутана, правительство предлагает установить налоговый вычет по НДПИ.