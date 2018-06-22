Москва, 22 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Благотворительный фонд «Память поколений» принял участие во всероссийской акции «Свеча памяти», которая ежегодно проходит в годовщину начала Великой Отечественной войны. В ночь с 21 на 22 июня партнёр фонда Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» раздают значки «Красная гвоздика» в местах проведения акции в обмен на пожертвования. На собранные деньги ветеранам тех регионов, где приобретался значок, будет оказана помощь — например, куплены медикаменты, приобретены средства реабилитации и медицинское оборудование.

© Благотворительный фонд «Память поколений» Волонтёры фонда «Память поколений» раздают значки москвичам в рамках акции «Красная гвоздика»

«С фондом «Память поколений» мы дружим уже не первый год. Наши ребята разделяют девиз фонда «Помнить — значит делать» и помогают конкретными делами ветеранам. Именно поэтому мы активно подключились к проведению акции «Красная гвоздика». Ведь каждый день мы навещаем ветеранов, помогаем с уборкой, а здесь появилась конкретная возможность помочь ресурсно: на собранные средства можно будет купить слуховые аппараты, необходимые лекарства, оказать медицинскую помощь нашим ветеранам», — заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

© Благотворительный фонд «Память поколений» Волонтёры фонда «Память поколений» раздают значки в москвичам в рамках акции «Красная гвоздика»

Благотворительный фонд «Память поколений» провёл первую акцию «Красная гвоздика» в 2016 году в знак поддержки ветеранов. Вырученные от продаж значков средства идут на приобретение необходимых вещей для жертв боевых действий. Приобрести значки с соответствующей символикой можно в 80 регионах страны у партнеров фонда, например, в супермаркетах, почтовых отделениях, поездах, на автозаправках.

«Для ветерана получить высокотехнологичную помощь — большое дело, и меня радует, что наш народ оценивает важность и значимость работы «Памяти поколений» и принимает участие в перечислении средств, а также проводит такие акции, как «Красная гвоздика». Участвовать в ней просто необходимо. Пусть она приобретает обширный масштаб движения по всей стране, как «Бессмертный полк», ведь эта акция реально помогает ветеранам. Я с удовольствием приму участие в акции сам и буду рассказывать о ней другим», — заявил ветеран Афганской войны Александр Лукьянец.

© Благотворительный фонд «Память поколений» Волонтёры фонда «Память поколений» раздают значки москвичам в рамках акции «Красная гвоздика»

Кроме того, волонтеры с 1 мая 2018 года начали распространять значки на улицах, площадях и в парках 67 регионов России. С 7 по 22 июня жители и гости столицы получали значки «Красной гвоздики» за пожертвование в московских саду «Эрмитаж» и парке «Зарядье», а в рамках акции «Свеча памяти» значки распространялись на Крымской набережной и в парке «Музеон».

"Думаю, что помощь никогда не бывает лишней и поддержка ветеранов — это один из способов выразить им свои благодарность и уважение. Но при этом очень важно, чтобы люди помогали от чистого сердца, чтобы этот шаг был осознанным, а не показательным или так, на бегу. Для этого нужно с самого детства прививать детям правильное отношение к ветеранам, к своей истории, рассказывать им что-то, а лучше показывать. И фонд «Память поколений» с помощью акции «Красная гвоздика» очень этому способствует», — подчеркнул ветеран Олег Шейко.

© Благотворительный фонд «Память поколений» Акция «Красная гвоздика» в Москве

В московских парках акция в 2018 году проходит впервые. Все пожертвования, собранные в регионах страны, Фонд «Память поколений» направит на нужды ветеранов Великой Отечественной войны и контртеррористических операций на Северном Кавказе, а также участников боевых действий в Афганистане и Сирийской Арабской Республике.

«Акция «Красная гвоздика» — это прекрасный способ напомнить гражданам о том, что есть люди, которые нуждаются в помощи и поддержке. Напоминать, прежде всего, нужно молодежи, которая знает о войнах и ветеранах в основном по рассказам. Кроме того, благотворительная традиция — это часть патриотического воспитания. Как без патриотизма-то вообще двигать вперед свою Родину? Если жить в стране как квартирант и временщик — хорошего мало будет. Люди должны любить свою страну — без этого не будет улучшений. Это прописная истина. Так что фонд «Память поклений» делает хорошее и нужное дело», — отметил ветеран Афганской войны Геннадий Серушкин.

© Благотворительный фонд «Память поколений» Волонтёры фонда «Память поколений» раздают значки москвичам в рамках акции «Красная гвоздика»

Напомним, акция «День памяти и скорби» проходит в 44 регионах России, в этот день жители зажигают свечи в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

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