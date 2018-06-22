Пекин, 22 июня, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Власти Китая и Непала подписали соглашение, которое позволит протянуть железнодорожное сообщение из Тибетского автономного района Китая в Катманду. Об этом 22 июня пишет газета China Daily.

Jan Reurink Южный Китай. Железная дорога

Подписание исторического соглашения было засвидетельствовано премьер-министром госсовета КНР Ли Кэцяном во время визита в Пекин его непальского коллеги Хаджи Прасад Шармы Оли.

«За последние два года отношения между Китаем и Непалом достигли нового прогресса. Непал проводит политические преобразования, и мы уважаем сделанный им выбор социальной системы и пути развития», — сказал Ли Кэцян.

Он подчеркнул, что Пекин высоко ценит приверженность Катманду политике «одного Китая».

Всего делегации двух стран заключили более 10 соглашений о сотрудничестве.