Москва, 22 июня, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Бывший топ-менеджер «Магнит Косметикс» Сергей Гончаров назначен на должность генерального директора торговой сети «Пятерочка», сообщается 22 июня на сайте X5 Retail Group.

Kora27 «Пятёрочка»

«Сергей Гончаров имеет успешный опыт как в области стратегии и управления брендом, так и в области операционного управления и развития розничного бизнеса», — заявил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Отмечается, что с 2005 по 2013 год Гончаров работал директором по стратегии и развитию бизнеса в Sony Corporation, с 2013 до конца 2017 года — директором «Магнит Косметик». В компанию X5 Retail Group Гончаров пришел 1 марта 2018 года.

Напомним, «Пятерочка» — российская торговая сеть продовольственных товаров, принадлежит X5 Retail Group. В настоящее время в компании работают более 141 тыс. сотрудников, количество магазинов — более 9 тыс.