Москва, 22 июня, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Актер Вахтанг Кикабидзе повторил то же, что десятилетиями говорили люди вроде Виктора Шендеровича или Михаила Жванецкого, считает известный блогер, писатель и переводчик Дмитрий Пучков (в Сети больше известный под творческим псевдонимом Гоблин). Об этом он заявил 22 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя недавние критические высказывания Вахтанга Кикабидзе по поводу судьбы СССР и его герба.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ума нет — считай калека

«Не совсем понятно, почему внимание обращают на Вахтанга Кикабидзе, а не на какого-нибудь Виктора Шендеровича, Михаила Жванецкого и прочих замечательных персонажей, которые говорят слово в слово то же самое десятилетиями, — сказал Пучков. — Ничего необычного он не сказал».

По мнению Пучкова, зачастую граждане так страстно поносящие СССР «предали продали все свои идеалы» и теперь зарабатывают на том, что поливают их грязью.

«Вахтанг Кикабидзе — типичнейший пример, — сказал блогер. — Всё, что у него есть, — оно всё исключительно благодаря Советскому Союзу и коммунистам».

Кроме того, Пучков отметил, что раз Вахтангу Кикабидзе не нравится герб с серпом и молотом, символизирующими крестьянский и пролетарский труд, то возможно грузинскому актеру могли бы понравиться некоторые символы других государств — стремившихся уничтожить СССР и с которыми Советский Союз воевал.

«Но как-то так получилось в нашей истории, что серп и молот всех победили, — констатировал Пучков. — И хотя бы по этой причине взрослый человек должен осознавать, что произошло, и хотя бы внешне демонстрировать уважение к государственным символам своей страны. Он пел песни про «мои года моё богатство», но столько лет прожито, а мозгов совершенно не нажито. Печально на это смотреть».

Напомним, что актёр Вахтанг Кикабидзе в интервью Deutsche Welle заявил, что очень обрадовался, когда СССР перестал существовать, так как «такую огромную махину» трудно было разнести в пух и прах. После того как сказанное обернулось очень сильным информационным резонансом, актёр сказал, что ему «плевать» на тех, кто его критикует. По мнению актёра, ему не за что благодарить СССР, так как он «сам себя сделал».

Позже Вахтанг Кикабидзе признался, что не испытывает ненависти к СССР, но ему не нравится герб Советского Союза, который, по мнению актёра, «самое бездарное произведение, которое существует на полотне».