Богатые Сабы, Татарстан, 22 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Государственный контракт на 19,4 млн рублей на выборочную санитарную рубку полезащитных лесных насаждений министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарии по результатам аукциона планирует заключить с ООО «Сабинский лесхоз», учредителем и руководителем которого является руководитель-лесничий ГКУ «Сабинское лесничество» Василь Гиззатуллин. Главный лесник Сабинского района, которым уже свыше 18 лет руководит брат главы республики Раис Минниханов, является учредителем ещё как минимум девяти фирм, некоторые из них также в сфере лесоводства. ООО «Сабинский лесхоз» не в первый раз участвует в профильных тендерах и получает многомиллионные контракты, оплачиваемые из республиканского бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

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Задача исполнителя по госконтракту за 20 дней выполнить работы в 24 районах республики на площади 577,8 га. В тендере на санитарную порубку с начальной ценой 26 048 940 рублей участвовали два заявителя. Физлицо — Самат Зиганшин, запросивший за свои услуги 19 536 705 рублей и ООО «Сабинский лесхоз», снизивший начальную цену до 19 406 460,3 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сабинский лесхоз» создано в посёлке Лесхоз Сабинского района 9 декабря 2015 года. Уставный капитал — 50 тыс. рублей, основной вид деятельности — лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. Единственный участник общества и его руководитель — Василь Гиззатуллин, чьи данные, вплоть до уникального для каждого гражданина идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) совпадают с данными лесничего-руководителя ГКУ «Сабинский лесхоз», созданного министерством лесного хозяйства Татарии в 2007 года. С этого момента Гиззатулин и возглавляет ГКУ. А Раис Минниханов до поста главы района девять лет работал директором Сабинского лесхоза.

Этим же физлицом было учреждено ещё как минимум девять фирм, часть из которых в стадии ликвидации, а по двум после начала этой процедуры созданы идентичные по названию юрлица. Одно из них — ООО «Сабинский лесхоз». Предыдущее юрлицо с этим же названием создано в 2014 году и с 2016 года ликвидируется. Среди действующих компаний, чьим учредителем и руководителем числится Василь Гиззатуллин — три производителя деревянной тары ООО «Шемордан», ООО «Лесхоз», ООО «Сабинский леспромхоз» и ещё одна компания в сфере лесоводства — ООО «Сабинский полидрев».

Помимо санитарной порубки с ООО «Сабинский лесхоз» в начале июня 2018 года был подписан государственный контракт на 7,873 млн рублей на создание полезащитных насаждений в 2018 году в восьми районах Татарии.

Крупный контракт с этой же фирмой был подписан в августе 2017 года на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений с террасированием. Стоимость контракта составила более 43,248 млн рублей.