Париж, 22 июня, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Марион Марешаль участвует в политике, даже не занимаясь ею, заявил пресс-секретарь французского правительства Бенжамин Гриво, комментируя возвращение внучки основателя правой партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пена на политическую сцену.

Gage Skidmore Марион Марешаль-Ле Пен

«Мы успешно пройдем эти пять лет, если во втором туре президентских выборов в 2022 году не будет партии Ле Пен, кто бы ее ни возглавлял», — сказал Гриво в эфире Radio Classique 22 июня.

Он добавил, что нынешние власти Франции будут бороться с идеями, которое более полувека отстаивает семья Ле Пен с помощью педагогики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28-летняя Марион Марешаль, бывший депутат Национального собрания Франции, год назад объявила об уходе из политики, однако недавно возглавила политологическую академию в Лионе.

Власти Франции заявили, что не будут признавать дипломы академии, открытие которой должно состояться 22 июня. Правящая партия Франции видит в девушке с солидным политическим багажом угрозу своей власти.

Напомним, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен набрала во втором туре президентских выборов во Франции 33,9% голосов.