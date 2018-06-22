Рим, 22 июня, 2018, 11:36 — ИА Регнум. Глава бюджетного комитета парламента Италии Клаудио Борги считает, что для страны лучше было бы покинуть зону евро и вернуться к лире, однако готов отложить это решение, поскольку в настоящее время по этому вопросу нет компромисса внутри правящей коалиции, передаёт Il Fatto Quotidiano в пятницу, 22 июня.

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«Я по-прежнему убеждён в том, что валютный суверенитет был бы благом для страны в решении многих проблем. Но я понимаю, что это трудный процесс и что сейчас в парламенте у этой позиции нет большинства по данному вопросу», — сказал Борги.

Решение о выходе из зоны евро также отсутствует и в «правительственном контракте», то есть в компромиссной программе коалиционного правительства двух партий-победительниц мартовских парламентских выборов, «Лиги» и «Движения 5 звёзд», напомнил глава комитета.

Клаудио Борги был назначен на свой пост 21 июня одновременно с ещё несколькими представителями правящей коалиции, получившими полномочия глав профильных комитетов.