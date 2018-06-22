Кваркено, Оренбургская область, 22 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Кваркенском районе Оренбургской области утонул пятилетний мальчик. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, сообщение о гибели ребёнка в следственные органы поступило в ночь на 22 июня. Сейчас по факту происшествия со смертельным исходом проводится доследственная проверка.

Неизвестный художник. Шантану просит богиню Гангу не топить своего восьмого ребенка (фрагмент)

По предварительным данным, дошкольник вечером 20 июня гулял возле дома. Затем пропал из поля зрения родителей. Тогда забили тревогу и начали искать мальчика. На поиски поднялись полиция и жители села. Тело без признаков жизни обнаружили в реке. По версии следствия, ребёнок катался на велосипеде, мог не справиться с управлением и съехать с обрыва в водоём.

Стоит отметить, что на неделю это уже третий случай гибели детей в воде. В Новосергиевском районе 16 июня полуторагодовалый мальчик, оставшись без присмотра, вышел во двор частного дома и упал в тракторную шину, заполненную водой. В Переволоцком районе 20 июня в пруду обнаружены тела двух детей в возрасте восьми и десяти лет. Дети, также оставшись без присмотра взрослых, пошли на пруд и спустились в воду по бетонной плотине. По данному факту завершилась доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Известно, что трое детей приехали в лес на пикник с дедушкой одной из девочек. Мужчина на какое-то время отлучился, предупредив детей дождаться его и никуда не отлучаться. Но девочки и мальчик его ослушались. Из трёх детей, упавших в водоём, смог спастись только один ребёнок.