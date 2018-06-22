Санкт-Петербург, 22 июня, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Двое пьяных мужчин в ночь на 22 июня полезли в реку Фонтанка в центре Санкт-Петербурга. Оба ушли под воду. Их товарищ в воду не полез и вызвал спасателей, однако тем оставалось лишь извлечь тела погибших из воды.

Франсис Грюбер. Утопленник (фрагмент). 1941

По данным интернет-издания «Фонтанка», после обильного ночного употребления алкоголя один из приезжих решил переплыть реку у дома №112. Однако не доплыл и скрылся под водой. Тогда его товарищ бросился спасать приятеля, но в итоге сам ушел на дно.

Оставшийся на набережной участник пьяного загула осознал случившееся и набрал номер «112».

«Около семи утра спасатели вытащили на берег два тела. Погибшие являются уроженцами Украины», — отмечает источник.

Добавим, что в ночь на 22 июня в Петербурге был сильный ветер с дождем. В настоящее время температура воздуха не превышает плюс 15 градусов. Температура воды в городских водоемах — ниже этой отметки.