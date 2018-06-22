Тамбов, 22 июня, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Тамбове 21 июня прошел митинг против повышения пенсионного возраста. Его организатором выступило местное отделение КПРФ. Как сообщили в пресс-службе партии, за последнее время это стало одной из самых громких акций протеста на территории Тамбовской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Митинг прошел в Рассказовском сквере города. Изначально коммунисты планировали провести его около памятника Зое Космодемьянской, но администрация не согласовала это место.

«В современных реалиях трудовой народ ожидает не просто обнищание, а массовое вымирание. В таких условиях выход лишь один — это борьба за социалистические преобразования, смену социально-экономической формации», — заявил на митинге первый секретарь отделения Андрей Жидков.

При этом коммунисты не называют даже примерное количество собравшихся. По данным СМИ, в митинге приняли участие примерно 50 человек.

Напомним, правительство России предлагает повысить пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году до 65 лет, для женщин к 2034 году — до 63 лет.