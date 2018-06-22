Вашингтон, 22 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Выход США из Совета ООН по правам человека, о чем 19 июня заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, лишает Вашингтон возможности влиять на повестку дня международной организации, пишет Дэниэл Л. Депетрис в статье для американского издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Штаб ООН

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Выход США из совета, который Хейли назвала «выгребной ямой политических предрассудков», не стал чем-то неожиданным — такое развитие событий было лишь вопросом времени. Недовольство одновременно и Республиканской, и Демократической партий США вызвало излишнее — некоторые бы назвали его даже нездоровым — внимание совета к действиям Израиля. Более того, среди членов совета числятся страны, которые принято считать одними из основных нарушителей прав человека: Египет, Китай, Венесуэла, Куба, Россия и Пакистан.

Именно эти проблемы и призывала решить Хейли. Она надеялась, что благодаря совместной работе с европейскими союзниками сможет ввести более жесткие правила для проверки членов совета, чтобы в него не могли войти страны с «промышленной системой пыток». Когда стало понятно, что другие члены совета не хотят идти на сотрудничество, она решила действовать радикально.

Пока слишком рано говорить о том, даст ли это решение администрации желаемые результаты. Его плюсы достаточно очевидны: американской делегации больше не придется сидеть в комнате и слушать лекции о правах человека, поступающие из стран, которые, как ни странно, сами их нарушают. Тем не менее издержки принятого решения перевешивают любые символические и моральные выгоды, полученные Вашингтоном. Уйдя из совета, США больше не являются игроком, они больше не могут привлекать внимание членов совета к тем или иным преступлениям, поэтому эти нарушения теперь можно будет вообще игнорировать.

Более того, администрация США лишает себя возможности влиять на повестку дня совета и всей организации. В очередной раз США изолируют себя от остальной части мирового сообщества. Сначала они вышли из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, Парижского соглашения и ядерной сделки с Ираном, теперь — из Совета ООН по правам человека. Для Никки Хейли, которая думает о своем политическом будущем, выход США из организации стал личной победой. Для самих же США произошедшее является чем-то менее обнадеживающим.

Напомним, в МИД РФ заявили, что решение администрации США подрывают собственную правозащитную репутацию. С таким заявлением выступила официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова на брифинге. Она указала на то, что США совершают огромную политическую ошибку, подчеркнув, что в свете пренебрежения Вашингтона к структурам в рамках ООН для России выход США из Совета по правам человека неожиданностью не стал.