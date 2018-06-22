Ватикан, 22 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Африканским странам, которые страдают от сильной миграции, нужен «план Маршалла», разработать и поддержать его должны европейские страны, считает папа римский Франциск. Такое заявление глава католической Церкви сделал в ходе общения с журналистами, возвращаясь из Женевы в Рим, передаёт Il Messaggero в пятницу, 22 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Для многих африканских стран война и голод — это константы их жизни. На Ближнем Востоке, в свою очередь, люди страдают от преследований», — сказал Франциск.

По словам папы, многие европейские правительства размышляют над инвестиционными проектами в африканские страны, которые должны будут принести народам Африки «работу, образование и выбор». Коллективные усилия могут сделать ещё больше, считает Франциск.