Челябинск, 22 июня, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Заведующая детским садом города Снежинска Челябинской области оштрафована за побег двухлетнего ребёнка. ЧП случилось её в марте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад.1898

Ребёнок 2016 года рождения самовольно вышел за территорию детсада. Нашли его только через некоторое время. Одна из местных жительниц заметила его и передала полиции.

За побег воспитанника заведующая была оштрафована на 10 тыс. рублей.

Отметим, такой случай не единственный. 6 июня один из детсадов Челябинска покинула четырёхлетняя девочка. Она оказалась одна в большом городе и так гуляла немало времени. Её заметила одна из местных жительниц, которая и вызвала полицию.

Но раньше полицейских девочку забрали её родители, которые к тому времени как раз занимались её поисками. Выяснилось. что ребёнок также ушёл из детсада. Заведующую ждёт штраф. Также накажут и сотрудников, которые проглядели побег.

А 9 июня из детсада сбежали сразу три ребёнка. ЧП случилось в Тюменской области. Мальчики совершили побег через дыру в заборе и отправились в магазин, где трудится мать одного из них.