Москва, 22 июня, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Законопроект об акцизах на кальянную смесь правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна 1930

С 1 января 2019 г. к подакцизным товарам относят кальянной смеси.

При этом под кальянной смесью понимается «многокомпонентная смесь, предназначенная для использования в кальяне посредством парения или курения, изготовленная из нерастворимой части нетабачного сырья, без добавления никотина и с добавлением иных жидких, водорастворимых пищевых или непищевых вкусо-ароматических компонентов, при выполнении условия, что массовая доля не растворимых в воде компонентов не превышает 20% массы смеси».

В 2019 году ставка акциза составит 457 рублей за 1 кг, в 2020 — 476 рублей, в 2021 году — 495 рублей.