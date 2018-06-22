Москва, 22 июня, 2018, 11:08 — ИА Регнум. По поводу пенсионного возраста всё очень просто — я человек пенсионного возрасте, но продолжаю работать и в этом спасение. Потому что, если сидеть дома у телевизора, это сразу найдутся болячки, найдутся друзья — ровесники, которые будут звонить и рассказывать о своих болячках. Это только расслабляет, заявил корреспонденту ИА REGNUM советский и российский юморист, певец и телеведущий, педагог, руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Beesmurf Старики

«Работа на пенсии — это психотерапия от хандры, а если она ещё и любимая, то это вообще лечение. Поэтому для людей в преклонном возрасте нужно работать, а не сидеть дома и искать болячки», — высказал свое мнение Винокур.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»