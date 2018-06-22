Берлин, 22 июня, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер посоветовал канцлеру Ангеле Меркель не спешить с его увольнением, пишет газета Kurier.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Если уволить министра, который заботится о порядке и безопасности своей страны, это будет мировой прецедент. К чему мы придем? — заявил Зеехофер в интервью 22 июня. — Я председатель ХСС, одной из трех коалиционных партий, и действую при полной поддержке моей партии. Если в канцелярии недовольны работой министерства внутренних дел, тогда коалиции нужно положить конец».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни между Меркель и Зеехофер разгорелся ожесточенный спор о миграционной политике. Зеехофер настаивает на запрете въезда в Германию мигрантов, получивших регистрацию в других странах Евросоюза (ЕС). Меркель считает, что нужно выработать единое для всего ЕС решение миграционного вопроса.