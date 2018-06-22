Симферополь, 22 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. В Крыму проходят акции и мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, в который в России традиционно отдают дань память героям Великой Отечественной войны и жертвам фашистской оккупации, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В Симферополе представители власти и жители города возложили утром цветы к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата. Помимо этого символические свечи памяти зажгли сотрудники органов внутренних дел РК.

Москвичи слушают сообщение о начале войны с Германией. 22 июня 1941 года

«Память о павших воинах, о миллионах мирных граждан, женщин, детей, стариков, расстрелянных и замученных в лагерях смерти, погибших от вражеских бомб и снарядов, отзывается болью в наших сердцах», — написал в своём Instagram глава республики Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что забывать о преступлениях, совершённых нацистами и их пособниками, нельзя, так как они не имеют срока давности.

«Попытки переписать историю, уничтожить память поколений, помноженные на разжигание ненависти и сознание собственной исключительности, — это прямой путь к новым трагедиям», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, памятные мероприятия проходят и в городе-герое Севастополе. Так, в ночь на 22 июня на площади Нахимова у Мемориала героическим защитникам 1941−1942 гг. жители зажгли свечи и пустили в море бумажные кораблики в память о жертвах Великой Отечественной войны.