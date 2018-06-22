Калининград, 22 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. В Калининградскую области запрещен ввоз из Эстонии крупной партии миндаля.

Миндаль обыкновенный — Amygdalus communis. Рисунок

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора, на российско-литовскую границу в пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай» прибыли 39 тонн орехов.

«Происхождение миндаля — Китай, — уточнили в надзорном ведомстве. — При проведении карантинного контроля фитосанитарные сертификаты, сопровождающие груз, признаны недействительными».

В итоге орехи были возвращены в страну — экспортер.

ИА REGNUM напоминает, что десять лет назад в Калининградской области была уничтожена крупная партия грецкого ореха, поступившая из Украины. Тогда власти раздавили бульдозерами 20 тонн орехов. Причина — плесень в партии.