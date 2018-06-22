Горно-Алтайск, 22 июня, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Сибирские спасатели регистрируют всплеск ЧП с туристами. В поисках экзотики и острых ощущений туристы не считают нужным подготовиться к маршруту должным образом, констатируют в ГУ МЧС по Республике Алтай.

ГУ МЧС РФ Спасательная операция в горах

Только за последнюю неделю в регионе произошло несколько неприятных инцидентов подряд. К примеру, 12 июня участник незарегистрированной группы из Новосибирска упал, находясь на горе Красная в Усть-Коксинском районе, и вывихнул тазобедренный сустав. Чтобы добраться с горного склона до машины скорой помощи, пожарным ближайшего гарнизона пришлось два километра нести пострадавшего на носилках.

15 июня в Улаганском районе у села Чибит участник ещё одной незарегистрированной группы (Красноярск) получил тяжёлые травмы, сорвавшись со скалы. На следующий же день аналогичная ситуация произошла в урочище Чечкыш (Чемальский район) — женщина сломала ногу.

А накануне, 21 июня, в Чемале спасатели выручили из беды корову: она забрела на чужой участок и, напугавшись лая собак, упала в глубокую узкую сливную яму. Помогать бедному животному пришлось при помощи пожарных рукавов и трактора. Спасательная операция длилась около полутора часов.

ГУ МЧС РФ В Чемале спасать пришлось корову

«Без регистрации у спасателей, соответственной экипировки, специальных навыков и знаний люди обрекают себя оказаться в опасной ситуации, подвергая угрозе своё здоровье и жизнь», — напоминают алтайские спасатели.