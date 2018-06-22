Якутск, 22 июня, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Магаданская область и Якутия не перестают удивлять ценами на летние авиаперелёты в Москву. Цена билета в столицу России на Колыме начинается от 47 тыс. рублей, в Якутии — от 25 тыс, при этом эти варианты относительно дешевые и только для терпеливых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bestfotoposter.ru Cамолет. Небо

Читайте также: «У детей чувства Родины — нет!»: Дальний Восток отрезан от страны

Билетов на июнь-июль из Магадана практически нет: в основном все — с двумя-тремя пересадками, и по цена 47, 58, 109, 128 тыс. рублей на человека в одну сторону. Стоимость прямого перелёта начинается от 74 тыс. рублей, в некоторые дни есть билеты только за 95 тыс. и дороже.

Из Якутска на ближайшие дни можно купить билеты авиакомпании «Нордвинд» за 25 тыс. рублей — прямой перелёт. Но такая возможность есть только в некоторые дни, а остальные варианты существенно дороже и для терпеливых — тех, кто готов провести в пути сутки-двое с пересадками, заплатив при этом 27−33 тыс. за билет в одну сторону.

Читайте также: Несбыточный отпуск дальневосточников: «Вот, три года копили, поедем»

Как сообщало ИА REGNUM, министерство транспорта РФ и федеральное ведомство по развитию Дальнего Востока предлагают правительству страны увеличить субсидии на авиаперевозки в ДФО с учётом изменения цен на рынке горюче-смазочных материалов. Это предложение в правительстве обещали рассмотреть.

Напомним, что жители Дальнего Востока неоднократно жаловались, в том числе президенту РФ Владимиру Путину, на то, что они чувствуют себя отрезанными от центра страны из-за дороговизны и нехватки авиабилетов в столицу.

Читайте также: Дальний Восток не чувствует себя частью России