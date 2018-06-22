Ярославль, 22 июня, 2018, 10:51 — ИА Регнум. Победителем конкурса на выполнение исследовательской работы «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения городской агломерации «Ярославская» стал Российский дорожно-исследовательский институт, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дороги в Ярославле

Начальная цена контракта по разработке документа составляла 23 млн рублей. Заказчиками выступали учреждения органов власти города Ярославля, Ярославского и Тутаевского районов, входящих в агломерацию по проекту «Безопасные и качественные дороги», а также областное казенное учреждение «Ярдорслужба».

На конкурс заявились три участника: ООО «Транспортная интеграция» из Санкт-Петербурга, ГУП «МосгортрансНИИпроект» и ФАУ «РОСДОРНИИ».

Все они были допущены до конкурса. По результатам рассмотрения заявок победителем, набравшим наибольшее число баллов — 74,84 — был признан «РОСДОРНИИ» с предложенной ценой в 21,8 млн рублей. ООО «Транспортная интеграция» Санкт-Петербург и ГУП «МосгортрансНИИпроект» набрали 25,4 и 18,53 баллов соответственно. Комиссия учитывала опыт участников на выполнение работ подобного характера и наличие квалифицированных трудовых ресурсов.

Победитель конкурса должен будет исследовать текущее состояние транспортной инфраструктуры агломерации, пассажирские потоки, проблемы с организацией дорожного движения, а также дать свои предложения по улучшению работы в этом направлении.

Главным итогом работы подрядчика должно стать составление «Комплексных схем организации дорожного движения», включающие в себя схемы работы общественного транспорта. Схема организации движения должна предусматривать 10-летнюю перспективу развития дорожной сети. Причем разработчики должны дать свои предложения не только по ремонту и строительству автомобильных дорог, но даже по организации велосипедных дорожек.