Махачкала, 22 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ведут поиски мужчины, который подозревается в убийстве жителя Махачкалы и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Преступление было совершено 21 июня возле дома № 7 по улице Шеболдаева в городе Махачкала.

По данным следствия, подозреваемый, в связи с возникшими личными неприязненными отношениями, произвел в 36-летнего мужчину не менее двух выстрелов из незаконного хранившегося при себе огнестрельного оружия.

«Потерпевший скончался в больнице, — говорится в сообщении. — Подозреваемый скрылся с места происшествия».

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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