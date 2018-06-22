Пекин, 22 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине группу генеральных директоров ряда крупнейших мировых транснациональных корпораций, сообщает 21 июня Синьхуа.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сильные мира сего

Сообщается, что его собеседники прибыли в столицу КНР для участия в очередном саммите Глобального совета генеральных директоров. Поскольку в центр этого саммита поставлены вопросы открытости мировой экономики, китайский лидер и его гости обменялись мнениями и обсудили такие актуальные темы повестки международного сотрудничества, как развитие «умных» производств, внедрение зеленого развития и в целом глобального управления. В этом контексте в центре внимания участников встречи оказалось обсуждение китайской инициативы «Одного пояса, одного пути», которая вызывает у участников форума большой интерес.