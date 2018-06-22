Тула, 22 июня, 2018, 10:46 — ИА Регнум. В Туле скончался Герой России, ветеран Великой Отечественной войны, советский военный летчик, Почетный гражданин города-героя Иван Леонов. Иван Антонович ушел из жизни 21 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Легендарному летчику было 95 лет.

Траур

Иван Леонов родился в 1923 году. В марте 1940-го поступил учиться в Армавирскую школу пилотов, свой первый фашистский самолет сбил в боях за Москву. Всего он совершил 55 боевых вылетов. На его личном счету — шесть сбитых самолетов противника, еще два он сбил в группе. В июле 1943 года Иван Леонов был тяжело ранен, потерял левую руку. Но после выхода из госпиталя добился разрешения летать без одной руки. Прошел всю войну.

Награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией». В 1996 году «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» указом президента РФ ему было присвоено звание Героя Российской Федерации. Иван Леонов и его супруга воспитали двоих дочерей, а также пять приемных детей, родители которых погибли в годы войны.