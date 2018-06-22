Калининградские власти не дают пояснений о повышении пенсионного возраста
Калининград, 22 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области не готово комментировать повышение пенсионного возраста. Об этом заявил председатель Калининградской областной федерации профсоюзов Виктор Захарчиц по итогам заседания трёхсторонней комиссии.
По его словам, свою позицию пока имеют только две стороны. Профсоюзы выступают категорически против увеличения возрастной планки для трудящихся, а представители работодателей выступают «за», но предлагают внести некоторые коррективы.
«Правительство Калининградской области никаких пояснений не давало. Сказали, что пока к ним не поступит конкретный законопроект, и они пока они не увидят конкретные цифры и факты, они не могут высказаться «за» или «против». И какие будут готовить отзывы. А то, что сейчас пишут в интернете, говорят по радио, пишут СМИ, это не является предметом для обсуждения», — цитирует радио «Балтик плюс» Захарчица.
По состоянию на 22 июня петиция против повышения пенсионного возраста набрала уже порядка 2,4 млн голосов. По словам Виктора Захарчица, инициаторы — Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» — планируют собрать 5 млн подписей. После этого обращение будет передано всем указанным в ней адресатам.