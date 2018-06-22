Калининград, 22 июня, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Правительство Калининградской области не готово комментировать повышение пенсионного возраста. Об этом заявил председатель Калининградской областной федерации профсоюзов Виктор Захарчиц по итогам заседания трёхсторонней комиссии.

Д.П.Штеренберг. Рабочий у печки. 1913

По его словам, свою позицию пока имеют только две стороны. Профсоюзы выступают категорически против увеличения возрастной планки для трудящихся, а представители работодателей выступают «за», но предлагают внести некоторые коррективы.

«Правительство Калининградской области никаких пояснений не давало. Сказали, что пока к ним не поступит конкретный законопроект, и они пока они не увидят конкретные цифры и факты, они не могут высказаться «за» или «против». И какие будут готовить отзывы. А то, что сейчас пишут в интернете, говорят по радио, пишут СМИ, это не является предметом для обсуждения», — цитирует радио «Балтик плюс» Захарчица.

По состоянию на 22 июня петиция против повышения пенсионного возраста набрала уже порядка 2,4 млн голосов. По словам Виктора Захарчица, инициаторы — Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» — планируют собрать 5 млн подписей. После этого обращение будет передано всем указанным в ней адресатам.