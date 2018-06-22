Нейпир, Новая Зеландия, 22 июня, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Самолёт ATR 72−500 авиакомпании Air New Zealand был вынужден вернуться в аэропорт Нейпира в Новой Зеландии из-за ЧП. У лайнера, который совершал рейс до Окленда, загорелся двигатель. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает New Zealand Herald.

Цитата из х/ф «Последний дюйм». Реж. Теодор Вульфович, Никита Курихин. 1958. СССР Героическая посадка

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Уточняется, что лайнер ATR72−500 авиакомпании Air New Zealand вылетел из Нейпира в 3:20 дня по местному времени. Спустя десять минут после вылета начались проблемы с левым двигателем. Он загорелся.

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На борту лайнера находился 71 пассажир и четыре члена экипажа. Командир принял решение экстренно вернуться в аэропорт. После приземления, которое прошло благополучно, пассажиры самолёта с облегчением вздохнули. Многие из них не верили, что пилотам удаться посадить самолёт с такой поломкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года экстренную посадку в Окленде совершил пассажирский самолёт Boeing 737, принадлежащий австралийской авиакомпании Qantas. В лайнере, который направлялся из Окленда в Сидней, была неисправна одна из печек для разогрева пищи. В результате посадки никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.