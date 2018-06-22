Ульяновск, 22 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Ветеринары впервые планируют провести трансплантацию почки собаке в Ульяновске. Об этом, как передает «Первый ульяновский портал», сообщает пресс-служба Симбирского центра ветеринарии.

werner22brigitte Собака

«В Симбирском центре ветеринарии готовятся к первой в регионе операции по пересадке почки собаке», — передает вещатель.

По данным центра, на операционном столе окажется 10-ме­сячный метис овчарки по кличке Малыш. Кон­серва­тив­ные ме­тоды лечения домашнему животному, стра­да­ющему тя­жёлой по­чеч­ной не­дос­та­точ­ностью, не да­ют долж­но­го эф­фекта. Поэтому, операцию собаке по кличке Малыш планируют провести уже в начале июля 2018 г.

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