Ветеринары пересадят почку собаке в Ульяновске
Ульяновск, 22 июня, 2018, 10:34 — ИА Регнум. Ветеринары впервые планируют провести трансплантацию почки собаке в Ульяновске. Об этом, как передает «Первый ульяновский портал», сообщает пресс-служба Симбирского центра ветеринарии.
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Собака
«В Симбирском центре ветеринарии готовятся к первой в регионе операции по пересадке почки собаке», — передает вещатель.
По данным центра, на операционном столе окажется 10-месячный метис овчарки по кличке Малыш. Консервативные методы лечения домашнему животному, страдающему тяжёлой почечной недостаточностью, не дают должного эффекта. Поэтому, операцию собаке по кличке Малыш планируют провести уже в начале июля 2018 г.
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