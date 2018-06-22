Москва, 22 июня, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Молодёжь России в целом поддерживает законопроект о повышении пенсионного возраста. Для молодых людей пенсия кажется еще далеко, об этой теме они глубоко пока не задумываются, но при обсуждении с их будущего выясняется, что подавляющее большинство готово работать дольше ради достойной пенсии. Это главный момент для всех молодых людей, и он является приоритетом, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«Хочется, когда выйдешь на пенсию, не думать о дополнительных заработках, а комфортно, достойно жить, путешествовать, как пенсионеры за рубежом. Первое, что устраивает молодежь, правительство РФ обосновало свое решение тем, что повысив пенсионный возраст, увеличится пенсия для неработающих пенсионеров. Второе обоснование, с которым согласны молодые люди, это то, что в связи с демографической ямой в 90-е годы, трудоспособного населения становится меньше, а число пенсионеров увеличивается», — пояснила эксперт.

По ее мнению, других источников, кроме повышения пенсионного возраста, для увеличения пенсии нет. Увеличивать налоги для работодателей — неправильно, это только увеличит «серые» схемы при трудоустройстве. Плавный период перехода по повышению возраста, который дан правительством, в будущем покажет, как эта реформа воплощается в жизнь, и если что-то будет не устраивать граждан, эти моменты можно будет скорректировать.

«Сильных, критических мнений на эту тему молодёжь не высказывает. Молодые люди понимают, что это современные реалии. Исходя из опыта других государств, рано или поздно Россия пришла бы к такому решению. Это, конечно, не простой вопрос для миллионов граждан, поэтому при обсуждении, которое сейчас идет, мнение граждан должно быть услышано. Дальше будем смотреть и анализировать, но в целом молодёжь не пугает повышение пенсионного возраста», — высказала свое мнение Оглоблина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»