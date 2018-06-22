Екатеринбург, 22 июня, 2018, 10:32 — ИА Регнум. В Свердловской области снова прозвучали сирены. Сигнал сработал в 12:00 по местному времени, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Сирена

С помощью сирены свердловчанам напомнили о том, какая дата отмечается сегодня, 22 июня. Ровно 77 лет назад нацистская Германия и её сателлиты напали на Советский Союз. Сигнал оповещения 22 июня включают уже несколько лет.

Также сегодня в Свердловской области пройдёт традиционная акция «Свеча памяти». Кроме того, проходят и другие мероприятия.