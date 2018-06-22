Колумбийские фанаты угрожают убийством защитнику команды Санчесу
Богота, 22 июня, 2018, 10:31 — ИА Регнум. После матча со сборной Японии колумбийский полузащитник Карлос Санчес получил угрозы от фанатов команды. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что фанаты в сообщениях в социальных сетях угрожают Санчесу убийством и намекают на судьбу другого колумбийского игрока — Андреса Эскобара, которого убили после чемпионата мира 1994 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в матче чемпионата мира Колумбия — Япония Карлос Санчес был удалён уже на пятой минуте встречи за игру рукой в своей штрафной площади. В ворота колумбийцев был назначен пенальти, который реализовал Синдзи Кагава.
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Напомним, в 1994 году защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен из-за автогола. В матче чемпионата мира против сборной США он срезал мяч в свои ворота, из-за чего колумбийцы проиграли матч и покинули турнир.