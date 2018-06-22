Ярославль, 22 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. На совместном заседании комиссий муниципалитета по экономике и ЖКХ заместитель генерального директора ООО «Хартия» не смог ответить на вопрос депутата Алексея Малютина по поводу предстоящего изменения для жителей «мусорного» тарифа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Заседание комиссий

Напомним, с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора, став региональным оператором. В связи с этим депутат Алексей Малютин задал вопрос — как изменится тариф для жителей?

«Вы сказали, что 1 июля вы определитесь с тарифом и предоставите его на согласование. Я живу в Заволжском районе, мы платим около 2 рублей с квадратного метра на сегодняшний день — это и вывоз, и утилизация мусора — все. Вы не можете сейчас не знать о том тарифе, который вы собираетесь защищать. Я хочу знать — насколько он изменится?», — поинтересовался депутат.

На это представитель «Хартии» Виталий Шубин ответил более чем уклончиво, сославшись на предельный тариф:

«Есть предельный уровень — тариф как цена за тонну. Тариф в квадратных метрах с человека — это пока величина, которую регоператор обязан доутвердить в соответствии с конкурсной заявкой, получить ответ тарифного комитета, все это произойдет в середине июля», — пояснил он.

Однако Алексея Малютина такой ответ не устроил, впрочем, как и многих ярославцев:

«Я эту процедуру понимаю, но вы же не в последний момент подготовите этот тариф, вы наверное, его сейчас готовитесь защищать? И я хотел бы услышать цифру, хотя бы приблизительную, с которой вы пойдете туда», — настаивал он.

Но даже примерные цифры Виталий Шубин называть не стал, сославшись на то, что сейчас это только прогнозы.

«То есть вы хотите сказать, что вашей организацией на сегодняшний момент для защиты цифра не сформирована и мы ее увидим позже, и насколько она будет отличаться от сегодняшнего тарифа, вы сказать не можете? То есть сюрпризы нас могут ожидать как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения? Я хотел понимать порядок цен, но я его, к сожалению, не услышал», — резюмировал Алексей Малютин.

На заседании комиссий присутствовали и представители общественности. Эколог Анна Головина отметила, что отходы, которые отсортированы, представляют собой пятый класс опасности. Поэтому плата за негативное воздействие на окружающую среду будет различаться для сортированных и несортированных отходов. Она попросила обратить на это внимание при разработке тарифа, так как иначе жители будут дважды платить за сортировку и негативное воздействие.