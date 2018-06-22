Улан-Удэ, 22 июня, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В столице Бурятии — городе Улан-Удэ — сегодня, 22 июня, состоялась Всероссийская акция «Свеча памяти». Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Egov-buryatia.ru День памяти и скорби, город Улан-Удэ, 22 июня 2018 года

Собравшиеся на Мемориале Победы почтили память защитников Родины, погибших в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие первые лица республики и города, ветераны, учащиеся средних и высших учебных заведений, школьники.

«Сегодня по всей России, на всей территории Республики Бурятия проходит День памяти и скорби. 77 лет назад произошло вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну, и началась война. Люди самоотверженно сплотились, десятки миллионов из них не вернулись с полей войны, в том числе и наши земляки. Мы сегодня скорбим и говорим — вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений. Слава тем, кто выстоял у станков в годы войны, кто ковал победу в тылу. И сегодня, в День памяти и скорби — вечная память не вернувшимся и слава живым!» — сказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

Участники акции установили лампадки и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, во время Великой Отечественной войны из Бурятии на фронт ушли более 120 тысяч человек, не вернулся каждый третий.

По состоянию на май 2018 года в Бурятии проживали 343 участника и инвалида Великой Отечественной войны и 6 725 тружеников тыла.

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