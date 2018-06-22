Ростов-на-Дону, 22 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. На ростовской набережной ростовчане вместе с болельщиками ЧМ-2018, прибывшими из Южной Кореи и Мексики, в День памяти и скорби зажгли сотни свечей. Предварил акцию вечер-реквием, сообщает ИА REGNUM. В патриотическом центре «Победа» состоялся тематический концерт и показ фильма «Собибор», премьера которого прошла в Ростове-на-Дону.

Rostov-gorod.ru Болельщики ЧМ-2018 приняли участие в акции

Rostov-gorod.ru Участники акции

В акции на берегу реки Дон принял участие ветеран Великой Отечественной войны, участник второго освобождения Ростова-на-Дону Павел Дмитриевич Кравченко.

«22 июня 1941 года мы встретили совсем еще мальчишками. Но, несмотря на возраст, сразу побежали в военкомат, записываться добровольцами на фронт. Потом было много всего. Но тот страшный день я помню до сих пор. Хотят ли русские войны? Ответ только один — нет! Наш долг — помнить о той страшной цене, которую заплатила наша страна за победу и передать эту память следующим поколениям», — отметил фронтовик.

Rostov-gorod.ru Спуск на воду памятных венков

Акцию, которая объединила горожан и гостей Ростова-на-Дону, завершил традиционный спуск на воду реки Дон памятных венков. Церемония состоялась на территории, прилегающей к памятнику адмиралу Фёдору Ушакову.