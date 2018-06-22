Бангкок, 22 июня, 2018, 10:28 — ИА Регнум. Министерство труда Таиланда сняло ограничение на 11 профессий, по которым ранее нельзя было трудиться иностранным гражданам, сообщила 22 июня правительственная газета Royal Government Gazette.

Каменьщик

Среди разрешенных оказались профессии, связанные с производством постельного белья, ножей, обуви, шляп. Иностранцам разрешили заниматься индивидуальным пошивом одежды, гончарным ремеслом, производством керамики, а также трудиться каменщиками, столярами и плотниками. Кроме того, граждане из-за рубежа смогут приезжать в Таиланд, чтобы оказывать помощь в сельском хозяйстве и рыболовстве.

Общественные организации Таиланда выступают за расширение возможностей иностранцев и сокращение списка профессий, на которые распространяется запрет. На прошлой недели в правительство поступило обращение о снятии ограничения с профессии продавца, однако оно было отклонено. Сейчас под запретом остаются еще 26 профессий.