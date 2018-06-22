Москва, 22 июня, 2018, 10:23 — ИА Регнум. Запрет конгресса США на поставки истребителей F-35 в Турцию еще не вступил в силу и Пентагон поспешил передать два первых самолета, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Forsvarsdepartementet Кабина истребителя F-35

Сама по себе, передача истребителей F-35 Турции не является удивительной новостью. Более того, Анкара частично финансировала разработку этого самолёта, при этом имеется действующий контакт на 30 машин. Суммарно же Турция планировала получить 100 F-35 за сумму не менее $10 млрд.

Удивительной, на самом деле, стала поставка на фоне принятия конгрессом поправки, запрещающей поставку F-35 Турции из-за ее сделкой с России по системам ПВО С-400.

Однако, поправка ещё не вступила в силу и Пентагон поспешил передать два первых самолета. Правда, пока они будут находиться в США, где будут учиться турецкие лётчики (изначально, так и планировалось).

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что американские многоцелевые истребители F-35 начнут поступать в Турцию с 2020 года. Подготовка пилотов будет осуществляться в США до этого момента.

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18 июня конгресс США принял ежегодный оборонный бюджет, который включает в себя запрет на поставки F-35 в Турцию. Причиной запрета стал ранее заключенный Анкарой договор о покупке российских комплексов С-400, а также задержания граждан США на своей территории.

В начале июня первые четыре многоцелевых истребителя F-35B прибыли в Великобританию. Всего Лондон планирует закупить 138 самолетов F-35B. Планируется его использование, в частности, на авианосцах типа Queen Elizabeth.

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