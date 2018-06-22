Москва, 22 июня, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Ранее не публиковавшиеся документы, которые рассказывают о героизме красноармейцев в первых сражениях Великой Отечественной войны, появились в свободном доступе на сайте Минобороны РФ. На электронном информационном ресурсе, посвящённом событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия, обнародованы рассекреченные архивные директивами НКО СССР, приказы и донесениями командиров воинских частей и соединений, первыми принявшие на себя удар немецких войск. Также здесь представлены наградные документы с описаниями подвигов и первые указы руководства страны о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной Армии.

June-22.mil.ru План Барбаросса

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Так, впервые опубликована копия Директивы Народного Комиссара Обороны СССР № 1 от 22 июня 1941 года, подписанная маршалами Георгием Жуковым и Семёном Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армий. Рассекречена и копия рукописного Боевого приказа НКО №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленном начальником Генштаба РККА Георгием Жуковым спустя три часа после начала войны — в 7:15 утра. Красной Армии приказано «всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу».

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Также в проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса», на которой обозначены планируемые направления основных ударов войск вермахта в первые дни войны.

Как сообщало ИА REGNUM, секретные документы о Великой Отечественной войне Минобороны России публиковало и ранее. Так, в 2017 году были обнародованы бывшие засекреченными архивные документы 1944−1945 годов, посвящённые освобождению территории Польши войсками Красной армии от немецко-фашистской оккупации. Также стали доступны и исторические документы, отражающие начальный этап этого кровопролитного сражения Великой Отечественной войны — Сталинградской битвы. В числе впервые опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку ВГК от 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.