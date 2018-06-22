Вашингтон, 22 июня, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Тридцать пять крупнейших банков США, принимавших участие в стресс-тестах, показали свою устойчивость и выполнили минимальные требования Федеральной резервной системы (ФРС), сообщила пресс-служба регулятора.

Проверка на прочность

В сообщении отмечается, что все ведущие банки страны смогут выполнять кредитование даже при крупных финансовых потрясениях, по масштабам сопоставимых с тем, что произошло в 2008 году. Тогда, напомним, в США прекратили существование в прежнем качестве пять ведущих инвестиционных банков, включая Lehman Brothers.

Аналитики ФРС пояснили, что повторение кризиса способно привести к убыткам примерно в $578 млрд, но несмотря на это 35 указанных банков смогут пережить рецессию без обращения к деньгам налогоплательщиков.