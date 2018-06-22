Кемерово, 22 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Капитальный ремонт роторов турбины турбогенератора №12 Кемеровской ГРЭС осуществят на Урале, поскольку изготовивший их завод находится в Екатеринбурге. Выполнение этих работ позволит обеспечить надежную и экономичную работу оборудования, а также необходимые условия продления разрешенного срока эксплуатации агрегата, сообщили сегодня, 22 июня, в отделе по связям с общественностью Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Кемеровская ГРЭС

«Турбогенератор №12 мощностью 110 МВт входит в состав генерирующего оборудования Кемеровской ГРЭС, которое в осенне-зимний период несет основную нагрузку — среднегодовая наработка ТГ-12 составляет более 6 тысяч часов, то есть более 70% временной продолжительности года. Именно поэтому в составе работ по плановому капитальному ремонту турбины было решено выполнить сверхтиповые объемы, а ремонтно-восстановительные работы для продления ресурса надежной работы узлов и деталей произвести на площадке представителя завода-изготовителя, предприятия «Уралэнергоремонт» в городе Екатеринбург», — пояснили энергетики.

Известно, что на Урал два ротора турбины №12, среднего и низкого давления направились на грузовиках, оборудованных специальными стендами и креплениями. В дороге они проведут порядка четырёх дней, а сам ремонт будет осуществлён в течение двух ближайших месяцев.

За это время специалисты екатеринбургского ремонтного предприятия заменят насадной диск каждого ротора и рабочие лопатки.

«При этом особенно важные этапы ремонта будут выполняться при обязательном присутствии технических специалистов Кемеровской ГРЭС», — подчёркивают в СГК.

Параллельно ремонту роторов в заводских условиях специалисты «Сибирьэнергоремонта», сервисного предприятия СГК на месте установки выполнят замену латунных трубок конденсатора — более 24 тонн.

Непосредственный ввод в работу турбогенератора №12 планируется в конце сентября — к началу пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2018−2019 гг.