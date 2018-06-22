Махачкала, 22 июня, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Дагестан в ночь на 22 июня присоединился к общероссийской патриотической акции «Свеча памяти». В ней приняли участие жители республики, представители Совета ветеранов, Общероссийского народного фронта, духовенства, студенты и школьники, участники молодежных движений «Волонтеры Победы», «Юнармия» и руководство региона во главе с врио главы Дагестана Владимиром Васильевым.

President.e-dag.ru «Свеча памяти» в Махачкале

Собравшиеся у памятника Воину-освободителю вспомнили скорбную дату в истории нашей родины — день начала Великой Отечественной войны, почтили память погибших за 1418 дней самой страшной войны в истории человечества. В течение 77 лет, прошедших с этого дня, в памяти народа этот день продолжает оставаться самым горьким и тяжелым.

После митинга состоялось зажжение свечей и возложение цветов к мемориалу Воину-освободителю под сопровождение государственного хора Республики Дагестан. Участники акции выложили из горящих свечей цифру 77 — столько лет не утихает в памяти народа эта боль.

Обратившись к жителям республики, Васильев напомнил, что с первых дней войны дагестанцы в едином строю со всеми гражданами СССР встали на защиту Родины. Они сражались у стен Брестской крепости, под Ленинградом, Москвой, Сталинградом, Курском, освобождали страны Европы.

Более 180 тысяч дагестанцев ушли на фронт. Из них назад в свои дома не вернулись более половины воинов. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, получили высокие награды десятки тысяч человек. Васильев пожелал всем мирного неба над головой, а ветеранам долгих лет жизни и здоровья.

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