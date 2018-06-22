Уфа, 22 июня, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Иван Дремин, более известный под псевдонимом Face, обнародовал на странице в соцсети Twitter неожиданное сообщение для своих поклонников.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Перед отправкой в армию

По словам молодого человека, он в ближайшее время уходит в армию.

«Ухожу в армию, — написал Дремин. — Увидимся через год».

Другие подробности рэп-исполнитель не сообщил.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в конце мая 2018 г. рэп-исполнитель Иван Дремин якобы подрался со своим приятелем, после чего его доставили в отделение полиции.

Читайте также: Рэпер Face избил 16-летнего блогера и угодил в полицию