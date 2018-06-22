Москва, 22 июня, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Аналитики назвали самые популярные подержанные кроссоверы и внедорожники в городах России с населением более 1 млн человек, список был опубликован 21 июня на сайте агенства «Автостат».

Внедорожник

В него попали следующие автомобили: Chevrolet Niva, Toyota RAV4, LADA 4×4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X5. Отмечается, что первое место по числу городов занял кроссовер Chevrolet Niva, производимый предприятием «GM-АвтоВАЗ». На второй строчке оказался Toyota RAV4.

Читайте также: Daimler ожидает падения доходов из-за торговой войны США и Китая

Напомним, ранее аналитики сообщили, что в мае 2018 года рынок подержанных кроссоверов и внедорожников вырос на 19,5%. Всего за обозначенный период в нашей стране было продано 103 639 подержанных машин класса SUV.