* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, 22 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Спецслужбы Турции задержали в Анкаре 14 человек, которые подозреваются в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 22 июня Anadolu.

Elvert Barnes Арестованный

По данным издания, спецоперация прошла по нескольким адресам, все задержанные являются иностранцами. Предполагается, что они планировали теракты в преддверии президентских и парламентских выборах в стране, которые намечены на 24 июня.

Напомним, 14 июня правоохранительные органы Турции задержали 18 человек, подозреваемых в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Десять из них были задержаны в ходе операции в провинции Измир. Еще восемь подозреваемых были задержаны в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько лет боевики данной группировки совершили целый ряд террористических актов на территории Турции. Так, в ночь на 1 января 2017 года экстремисты напали на ночной клуб в Стамбуле, в результате погибли 39 человек.