Москва, 22 июня, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверок мест размещения болельщиков ЧМ-2018 по футболу выявили 832 случая завышения цен на гостиничные номера. Об этом сообщает 22 июня пресс-служба ведомства.

Гостиничный номер

«В целом было выявлено 832 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 32 случая) и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — отметили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве добавили, что общая сумма наложенных в связи с нарушениями штрафов составила более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня замглавы московского управления Роспотребнадзора Юрий Момот заявил, что перед мундиалем столичные гостиницы устранили почти все выявленные нарушения, включая необоснованное завышение цен.

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