Вашингтон, 22 июня, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В августе 2017 года вооруженные силы США и Египта после восьмилетнего перерыва, вызванного как «арабской весной», так и недовольством бывшего главы Белого дома нарушениями прав человека в этом африканском государстве, возобновили операцию «Яркая звезда». Проводимая каждые два года, она направлена на то, чтобы продемонстрировать политическую близость Каира и Вашингтона и надежность отношений двух стран. На этом фоне актуален вопрос, смогут ли сохраниться эти теплые отношения и не займет ли место США Россия, пишет Анна Борщевская в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

На протяжении всей холодной войны за Египет шло противостояние. Страна играла слишком важную роль, чтобы ей можно было пренебрегать. Например, президент США Дуайт Эйзенхауэр даже пошел на конфронтацию не только с Израилем, но и со странами НАТО Францией и Великобританией, когда те вторглись в Египет, чтобы отменить национализацию Суэцкого канала лидером страны Гамалем Абделем Насером. Несмотря на это, Египет все равно оказался в орбите Советского Союза, с которым впоследствии был заключен Договор о дружбе. И только благодаря умелой дипломатии США удалось вернуть Египет в свой лагере.

На фоне того, как президент России Владимир Путин пытается выдавить американское влияние с Ближнего Востока и повысить статус России как великой державы, Каир все больше привлекает внимание Москвы. В частности, Кремль согласился возобновить авиасообщение с Египтом, которое было приостановлено после террористического акта на борту российского самолета, унесшего жизни более 200 человек. Это было сделано тогда, когда сенат США отказывается выделять Египту $300 млн помощи.

Важность шага Кремля заключается в том, что экономика Египта в значительной степени зависит от туризма, а Россия на протяжении многих лет была одним из самых крупных источников туристического потока в Египет. В 2010 году, до «арабской весны», благодаря туризму экономика страны получила $13 млрд. Москва упрочняет свои связи с Египтом и иными методами.

В декабре 2017 года Путин и его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о строительстве АЭС в стране. Сумма проекта составит $30 млрд. Автор отмечает, что строительство станции должно начаться в десятую годовщину решения бывшего главы Белого дома Барака Обамы разорвать партнёрство Вашингтона и Каира в ядерной области, которое формировалось во время правления администрации Джорджа Буша — младшего.

Кроме того, Каир все чаще обращается к Москве в вопросах военного сотрудничества и поставок оружия, которое необходимо стране, столкнувшейся с террористической деятельностью одного из филиалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синайском полуострове. Если конгресс США задерживает поставки оружия из-за опасений за права человека, то Россия делает это без каких-либо «угрызений совести». Кремль также не запрещает вторичные продажи, что немаловажно, если учесть, что Каир стремится к поддержанию подконтрольных себе сил в продолжающемся ливийском конфликте.

Наконец, две страны провели недавно ряд военных учений. В марте 2017 года Москва развернула в стране силы специального назначения, чтобы помочь Египту на ливийской границе. С учетом всего этого неудивительным являются признание Каира позиции Москвы по Сирии и его отказ пойти навстречу США и отправить египетские войска в Сирию.

Иными словами, отмечает автор, аналитики, отбрасывающие флирт России с Египтом как пустое дипломатическое позерство, совершают ошибку: Египет представляет собой благодатную почву для амбиций Кремля.

Слишком долго американские политики определяли свою стратегию по отношению к этому африканскому государству так, как если бы Каир и Вашингтон существовали «одни в песочнице». Они не видят, что идет гораздо более крупная игра. К сожалению, заключает автор, из-за этой недальновидности США вскоре могут лишиться одного из своих ключевых арабских союзников.