Луганск, 22 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Первый приговор народного трибунала по расследованию военных преступлений «режима Порошенко» против граждан Украины (УНТ) начали озвучивать на центральной площади Луганска 22 июня. Сейчас в ожидании вердикта в центре города собрались тысячи жителей Донбасса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

В мероприятии принимают участие судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко. В качестве народного обвинителя выступает Сергей Кожемякин. Кроме того, трибунал поддержан народным защитником Еленой Гридиной и коллегией присяжных заседателей УНТ.

Напомним, о создании народного трибунала в марте 2018 года объявила инициативная группа украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках. УНТ планирует привлечь к ответственности за военные преступления в Донбассе президента Украины Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана и других официальных лиц.